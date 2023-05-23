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Житель села Козинка в Белгородской области погиб в результате действий украинской ДРГ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что житель села Козинка погиб в результате действий украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы.
Житель села Козинка в Белгородской области погиб в результате действий украинской ДРГ
  • © РИА Новости / Таисия Лисковец

«Всё-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим он выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

Гладков добавил, что жена погибшего находится с ранениями в больнице. Ей оказывается вся необходимая помощь.

22 мая сообщалось, что в Грайворонский район Белгородской области попытались прорваться украинские диверсанты. 

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ.

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