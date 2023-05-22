Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь человек пострадали в регионе в результате атаки украинских диверсантов.

«Восемь человек у нас ранены, по информации от Министерства здравоохранения, Министерства обороны. Погибших среди мирных жителей нет», — заявил он.

22 мая губернатор заявил, что на территорию Грайворонского округа региона зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника.

Президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва украинской ДРГ. Источник RT заявил, что силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Грайворонском районе.