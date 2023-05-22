Источник RT: силовики уничтожили несколько единиц техники ДРГ ВСУ в Белгородской области

Российские силовики ведут зачистку местности в Грайворонском округе Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ, сообщил RT источник. По словам собеседника, несколько единиц техники противника уничтожено.

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Часть группы боевиков, которые зашли в районе села Глотово, сбежала, сообщил источник. По имеющейся информации, провокацию устроило ГУР Минобороны Украины, которым руководит Кирилл Буданов. 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По его словам, российские военные и силовики принимают необходимые меры по ликвидации противника. По данным источника RT, украинские диверсанты захватили Дом культуры в селе Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области. Их окружили.