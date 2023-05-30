СК: следователи расследуют факты падения беспилотников на здания в Москве

Следователи СК России расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве.

Об этом сообщили в ведомстве.

«Следователи Следственного комитета расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая в результате атаки БПЛА несколько зданий получили незначительные повреждения.

Собянин заявил, что в целях безопасности на время работы экстренных служб жителей нескольких подъездов двух домов, пострадавших от попадания беспилотников, эвакуировали.

Никто из жителей домов в Москве, повреждённых в результате атаки БПЛА, серьёзно не пострадал.