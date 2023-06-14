«Расписываются в своём бессилии»: в США отказались уточнять критерии успеха контрнаступления Украины

В Вашингтоне предпочитают уходить от ответа на вопрос, что там считают успехом в контрнаступлении Украины. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США якобы сосредоточены лишь на оказании Киеву поддержки и военной помощи, а определение целей и желаемого исхода является прерогативой украинского руководства. Эксперты связывают осторожность в высказываниях американских политиков и чиновников с их нежеланием брать на себя ответственность за любой исход украинской наступательной операции. В Вашингтоне нет уверенности, что ВСУ добьются каких-либо значительных результатов, поэтому избегают громких заявлений, считают аналитики.

В Белом доме не стремятся давать определение тому, что сочли бы успехом в контрнаступлении Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. По его словам, США в этом вопросе предпочитают концентрироваться на предоставлении поддержки Киеву. По его мнению, уточнять задачи наступательных действий и ожидания от них стоит у украинского руководства.

«Это отличный вопрос, который стоит задать главнокомандующему ВСУ президенту Зеленскому, чтобы определить его цели и чего он хочет достичь. Чему мы должны уделять внимание, какая у нас цель?.. Так это гарантировать, что он и его войска располагают всеми инструментами, средствами и подготовкой, необходимыми им для того, чтобы преуспеть. Вот на чём сосредоточены мы», — сказал Кирби.

Чиновник также подчеркнул, что в Вашингтоне предпочитают воздерживаться от «кабинетной» оценки этого наступления».

«От президента Зеленского зависит, как он его охарактеризует, а не от нас. И определённо давать комментарии в любой отдельно взятый день должны именно Вооружённые силы Украины», — отметил он.

Вместе с тем Кирби анонсировал очередной пакет военной помощи Киеву, напомнив о предыдущем в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), объявленном в конце прошлой недели.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

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Избегая ответственности

Эксперты отмечают общую тенденцию среди американских политиков, военных и чиновников относительно прогнозов по контрнаступлению ВСУ. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN 4 июня подчеркнул, что «это не какой-то там тест».

«Мы не даём оценку контрнаступлению Украины и не говорим: «Вы хорошо или плохо себя показали с учётом того, что мы вам дали», — сказал он.

При этом Салливан заявил об ожидании Вашингтона, что «контрнаступление позволит Украине отвоевать у России стратегически важные территории».

С осторожностью на эту тему высказался председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. В беседе с CNN 5 июня он постарался заострить внимание на том, что «украинская сторона хорошо подготовлена».

«Соединённые Штаты и другие союзные страны в Европе — да и во всём мире — обеспечивают украинскую сторону подготовкой, боеприпасами, консультациями, данными разведки и всем остальным», — напомнил он.

Однако, по его мнению, «пока слишком рано судить о результатах» контрнаступления. При этом он подчеркнул, что нынешние украинские события имеют «более важное значение для всего остального мира».

Примечательно, что ранее, на пресс-конференции 25 мая, Милли заявил, что шансы Украины вернуть себе все утраченные территории в ближайшее время невелики.

Пентагон

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Широкая огласка

Тема наступления ВСУ в зоне спецоперации обсуждается западными политиками и СМИ уже на протяжении нескольких месяцев. Официальные лица администрации Джо Байдена публично заявляли, что у Украины есть всё необходимое, чтобы начать контрнаступление.

10 июня Владимир Зеленский сообщил, что наступательные действия уже ведутся. Однако он не стал уточнять, на каком этапе они находятся.

Также по теме «Может не оправдать ажиотажа»: как Киев пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления Киевский режим не уверен, что во время запланированного контрнаступления ему удастся оправдать ожидания Запада. К такому выводу пришли...

При этом то, что ВСУ уже ведут наступательные действия, ранее констатировал российский лидер Владимир Путин. Отвечая на вопросы журналистов в ходе заседания глав правительств СНГ, он подчеркнул, что на это указывает использование стратегических резервов украинской армии.

«За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному — это классика. Но в данном случае это значительно превышает классические показатели… Можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились», — заявил Путин.

Стоит отметить, что ранее, 3 июня, Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal признал превосходство российских сил на передовой, в частности в авиации. В этой связи он отметил, что недостаточная защита от неё означает, что в ходе контрнаступления «погибнет большое количество военных».

Отказ от ответственности

Опрошенные RT эксперты отметили, что осторожные комментарии Вашингтона об идущем контрнаступлении ВСУ свидетельствуют о неуверенности США в исходе операции.

«США уже сейчас фактически расписываются в своём бессилии и готовят почву, чтобы переложить всю ответственность за тот кризис, который они организовали, на нынешнее руководство в Киеве и военачальников, которые сегодня ведут боевые действия. Мощнейшая военная поддержка Украины со стороны Запада, создающая все условия для победы ВСУ, на деле не привела ни к чему. Но признать это американские политики не могут, поэтому и пытаются в глазах мирового сообщества сделать ответственным за неудачу «на земле» киевский режим», — пояснил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Аналитик также обратил внимание, что контрнаступление фактически идёт с начала июня, однако никаких значимых результатов в ходе него достигнуто не было.

«Если ВСУ наступают корпусами, то надо понимать, что сроки корпусной операции — это пять-семь дней. Прошло уже больше. Там не укладываются ни в какие рамки. И естественно, что в этой ситуации американцам остаётся только всю ответственность взваливать на Киев», — добавил Кошкин.

Украинские военные

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Он также отметил, что изначально широкий анонс украинского контрнаступления соответствовал задачам американского истеблишмента по политическому планированию кризиса в стране.

«Казалось бы, изначально всё благоволило успеху ВСУ: поддержка западных военных инструкторов, западные оружие и техника. Однако сперва наступательные действия, запланированные на весну, были перенесены из-за неготовности украинцев, а теперь после обзора их «успехов» на передовой Запад и вовсе пытается дистанцироваться от них», — указал аналитик.

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В свою очередь, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин считает, что в США стараются не обозначать свои ожидания от наступления ВСУ, чтобы в дальнейшем было поле для манёвров в толковании результатов.

«В Соединённых Штатах есть стратегическая цель — не дать России победить. В этой связи там рассматривают различные сценарии. И если один из них, скажем, полная победа ВСУ, не осуществится, то США будут цепляться за отдельные маленькие «успехи» Киева, которые можно будет объявить «достижением». Ведь конечная цель США — проигрыш России в любом виде: политическом, репутационном, экономическом», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Он также подчеркнул, что столь широкий анонс украинского наступления, а затем обсуждение его в западных СМИ имели своей задачей получить ещё большую поддержку для Киева со стороны его европейских союзников.

«Предвкушение победы позволяет сохранять поддержку политиков и обывателей на должном уровне. Им внушается, что нужно ещё немного потерпеть и направить больше оружия и финансов, чтобы желаемый результат был достигнут. Однако реальность всё расставляет на свои места», — резюмировал Козюлин.