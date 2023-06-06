Начальник Генштаба США Милли заявил, что ВСУ хорошо подготовлены к наступлению

На Украине очень хорошо подготовились к наступлению, заявил глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью CNN.

Вместе с этим он отметил, что говорить об исходе операции слишком преждевременно.

«Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее», — сказал Милли.

Ранее в Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

Украинская армия предприняла попытки наступательных действий в районах населённых пунктов Новодаровка, Левадное, а также совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого.

Позже стало известно, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении.