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ВС России уничтожили на Южно-Донецком направлении 1500 солдат ВСУ при попытке атаки

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RT
Российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении при попытке противника атаковать, сообщили в Минобороны РФ.
ВС России уничтожили на Южно-Донецком направлении 1500 солдат ВСУ при попытке атаки
  • РИА Новости

«Общие потери украинских войск на Южно-Донецком направлении составили более 1,5 тыс. украинских военнослужащих, 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, 3 колёсных танка АМХ-10 производства Франции», — заявили в Минобороны России.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении за сутки.

Отмечается, что действия ДРГ пресечены в районе Новосёловского (ЛНР), а также населённых пунктов Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области.

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