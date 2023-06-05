В Минобороны Украины признали, что ВСУ пытаются наступать на некоторых направлениях

В Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.

С таким заявлением выступила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные, действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», — написала она в своих соцсетях, её слова приводит РИА Новости.

Как заявило Министерство обороны России, 4 июня ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления, задействовав шесть механизированных и два танковых батальона.

Подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия в районах Нескучного (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область) нанесли противнику значительные потери, сообщило министерство, опубликовав видео поражения техники.

Так, за сутки на этом направлении были уничтожены до 300 украинских военнослужащих, 16 танков и 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.