Министерство обороны России опубликовало ещё одно видео поражения техники украинской армии в ходе неудачной попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении 4 июня.

4 июня ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления, задействовав шесть механизированных и два танковых батальона.

Подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия в районах Нескучного (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область) нанесли противнику значительные потери, сообщило министерство.

Так, за сутки на этом направлении были уничтожены до 300 украинских военнослужащих, 16 танков и 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.