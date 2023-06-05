Минобороны показало ещё одно видео поражения техники ВСУ в ходе неудачного наступления
4 июня ВСУ предприняли безуспешную попытку крупномасштабного наступления, задействовав шесть механизированных и два танковых батальона.
Подразделения группировки войск «Восток», авиация и артиллерия в районах Нескучного (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область) нанесли противнику значительные потери, сообщило министерство.
Так, за сутки на этом направлении были уничтожены до 300 украинских военнослужащих, 16 танков и 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей.