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Потери ВСУ в ходе попытки наступления на Южно-Донецком направлении составили 300 человек

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Украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек, сообщает Минобороны России.
Потери ВСУ в ходе попытки наступления на Южно-Донецком направлении составили 300 человек
  • AP

«4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона.

Авиация и артиллерия ВС России нанесли противнику существенные потери в районе населённых пунктов Нескучное и Новодаровка.

«За сутки на данном направлении уничтожены до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей», — говорится в тексте.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.

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