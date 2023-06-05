Потери ВСУ в ходе попытки наступления на Южно-Донецком направлении составили 300 человек
- AP
«4 июня противник предпринял безуспешную попытку крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что ВСУ задействовали шесть механизированных и два танковых батальона.
Авиация и артиллерия ВС России нанесли противнику существенные потери в районе населённых пунктов Нескучное и Новодаровка.
«За сутки на данном направлении уничтожены до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей», — говорится в тексте.
Ранее Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.