Песков переадресовал в Минобороны вопросы о контрнаступлении ВСУ
- РИА Новости
«Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у Министерства обороны», — заявил Песков.
Он также напомнил, что российское оборонное ведомство сегодня выпустило заявление на эту тему.
Ранее Минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.