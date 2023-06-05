Песков переадресовал в Минобороны вопросы о контрнаступлении ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопросы журналистов о контрнаступлении Вооружённых сил Украины, отметив, что данный вопрос является прерогативой Минобороны.

«Это связано с ходом СВО. Поэтому здесь абсолютная прерогатива у Министерства обороны», — заявил Песков.

Он также напомнил, что российское оборонное ведомство сегодня выпустило заявление на эту тему.

Ранее Минобороны России сообщало, что Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

По данным министерства, украинским войскам не удалось добиться успеха во время наступления.