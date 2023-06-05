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МО: ВСУ не добились успеха при попытке наступления 4 июня на Южно-Донецком направлении

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RT
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ не удалось добиться успеха при крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
МО: ВСУ не добились успеха при попытке наступления 4 июня на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

«Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сказал он.

По его словам, целью противника являлся прорыв обороны на «наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта».

Ранее Минобороны России рассказало о попытке крупномасштабного наступления ВСУ утром в воскресенье, 4 июня. Как сообщалось, в бой были введены 23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ.

3 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины готовы к проведению контрнаступления.

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