МО: ВСУ не добились успеха при попытке наступления 4 июня на Южно-Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ не удалось добиться успеха при крупномасштабном наступлении на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

«Своих задач противник не добился, успеха не имел», — сказал он.

По его словам, целью противника являлся прорыв обороны на «наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта».

Ранее Минобороны России рассказало о попытке крупномасштабного наступления ВСУ утром в воскресенье, 4 июня. Как сообщалось, в бой были введены 23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ.

3 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины готовы к проведению контрнаступления.