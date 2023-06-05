Минобороны России рассказало о попытке крупномасштабного наступления ВСУ утром 4 июня

Вооружённые силы Украины с утра 4 июня начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в бой были введены 23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении в районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики украинской диверсионно-разведывательной группы.

Также сообщалось, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам противника на военных аэродромах. Цели ударов достигнуты.