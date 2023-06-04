В Минобороны России сообщили об уничтожении диверсантов ВСУ под Григоровкой

Российские войска уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ под Григоровкой.

«В районе населённого пункта Григоровка Донецкой Народной Республики уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа», — сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам противника на военных аэродромах. Цели ударов достигнуты.

Утром 4 июня советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил, что в Сумской области поражены объекты инфраструктуры, также ударам подвергся оперативный аэродром возле Кропивницкого.