Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

На Украине сообщили о повреждении оперативного аэродрома

Короткая ссылка
Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил о повреждении оперативного аэродрома в Кировоградской области.
На Украине сообщили о повреждении оперативного аэродрома
  • Gettyimages.ru

«В Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры. К сожалению, попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить», — цитирует его РИА Новости.

29 мая Игнат сообщил об ударах по военному аэродрому в Хмельницкой области.

2 мая власти Украины продлили военное положение и мобилизацию в стране ещё на 90 дней. По сообщениям газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить