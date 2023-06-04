На Украине сообщили о повреждении оперативного аэродрома

Советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат сообщил о повреждении оперативного аэродрома в Кировоградской области.

«В Сумской области есть поражения объектов инфраструктуры. К сожалению, попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить», — цитирует его РИА Новости.

29 мая Игнат сообщил об ударах по военному аэродрому в Хмельницкой области.

2 мая власти Украины продлили военное положение и мобилизацию в стране ещё на 90 дней. По сообщениям газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.