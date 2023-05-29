Армия России ночью нанесла удары высокоточным оружием по объектам на аэродромах ВСУ

Армия России ночью нанесла удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам ВСУ. Поражены командные пункты и радиолокационные посты, украинская авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами войск противника.

Об этом сообщило российское Министерство обороны.

«Ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — заявило военное ведомство.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области ночью был повреждён военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники.

Взрывы ночью произошли в Киеве, Киевской и Полтавской областях. Кроме того, взрывы были слышны в Одесской и Кировоградской областях.