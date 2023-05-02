Власти Украины продлили военное положение и мобилизацию ещё на 90 дней

Власти Украины продлили военное положение и мобилизацию в стране ещё на 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Парламент продлил действие военного положения и всеобщей мобилизации. Срок действия военного положения на Украине продлевается с 05:30 20 мая 2023 года сроком на 90 дней, то есть до 18 августа 2023 года», — написал он в своём Telegram-канале. Его сообщение приводит РИА Новости.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить истекающие 19 мая сроки военного положения и мобилизации на Украине ещё на 90 дней.

По данным газеты The Washington Post, увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.