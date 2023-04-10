Увеличившиеся темпы мобилизации на Украине сеют панику среди местных жителей.

Об этом пишет газета The Washington Post.

«Скорость и агрессия, с которыми украинские чиновники призывают гражданских явиться в военкоматы или записаться добровольно, сеют панику среди тех, кто чувствует себя не готовым или не желающим служить», — говорится в сообщении.

По данным издания, киевские власти нуждаются в большом количестве солдат.

Ранее телеканал Fox News заявлял, что киевский режим готовит крупнейшую мобилизацию в стране, которая значительно превысит осеннюю в прошлом году, для весеннего контрнаступления боевиков ВСУ.