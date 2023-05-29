На Украине сообщили об ударах по военному аэродрому в Хмельницкой области

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил об ударах по военному аэродрому в Хмельницкой области.

«Безусловно, противник будет бить по таким объектам, как наши склады боеприпасов, как наши военные аэродромы… Последствия удара не буду оглашать. Пожар локализован», — цитирует его РИА Новости.

По данным украинского издания «СТРАНА», удары пришлись по военному аэродрому Староконстантинов.

Также сообщалось, что в Хмельницкой области ночью был повреждён военный объект, выведено из строя пять единиц авиатехники.

Ранее в Минобороны России сообщили, что армия России ночью нанесла удар высокоточным оружием воздушного базирования по аэродромам ВСУ.

Поражены командные пункты и радиолокационные посты, украинская авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами войск противника.