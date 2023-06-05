Пушилин заявил об отражении двух попыток контратак ВСУ в районе Угледара
- РИА Новости
«Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времёвки наступать достаточно серьёзными силами», — приводит ТАСС слова Пушилина в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе и технике.
По его словам, противник отброшен назад, бои продолжаются.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.