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Пушилин заявил об отражении двух попыток контратак ВСУ в районе Угледара

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За последние двое суток украинская армия два раза пыталась контратаковать, но была отброшена, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил об отражении двух попыток контратак ВСУ в районе Угледара
  • РИА Новости

«Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времёвки  наступать достаточно серьёзными силами», — приводит ТАСС слова Пушилина в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе и технике.

По его словам, противник отброшен назад, бои продолжаются.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.

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