Пушилин заявил об отражении двух попыток контратак ВСУ в районе Угледара

За последние двое суток украинская армия два раза пыталась контратаковать, но была отброшена, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Противник за последние двое суток дважды предпринимал попытки со стороны Времёвки наступать достаточно серьёзными силами», — приводит ТАСС слова Пушилина в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что ВСУ понесли серьёзные потери в живой силе и технике.

По его словам, противник отброшен назад, бои продолжаются.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.