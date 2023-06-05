Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении за сутки

Короткая ссылка
Российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении за сутки.
Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении за сутки
  • РИА Новости

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что действия ДРГ пресечены в районе Новосёловского (ЛНР), а также населённых пунктов Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области.

Также в министерстве рассказали, что общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 90 военнослужащих.

Кроме того, был уничтожен украинский склад боеприпасов.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить