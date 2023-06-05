Российские войска пресекли действия пяти украинских ДРГ на Купянском направлении за сутки

Российские войска пресекли действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении за сутки.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Отмечается, что действия ДРГ пресечены в районе Новосёловского (ЛНР), а также населённых пунктов Молчаново, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области.

Также в министерстве рассказали, что общие потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 90 военнослужащих.

Кроме того, был уничтожен украинский склад боеприпасов.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.