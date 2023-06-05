За сутки ВС России поразили около 100 артподразделений ВСУ на огневых позициях

За сутки российские военные поразили 98 артиллерийских подразделений армии Украины на огневых позициях, сообщает Министерство обороны России.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается, что поражены живая сила и техника в 104 районах.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.