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За сутки ВС России поразили около 100 артподразделений ВСУ на огневых позициях

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За сутки российские военные поразили 98 артиллерийских подразделений армии Украины на огневых позициях, сообщает Министерство обороны России.
За сутки ВС России поразили около 100 артподразделений ВСУ на огневых позициях
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается, что поражены живая сила и техника в 104 районах.

Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.

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