За сутки ВС России поразили около 100 артподразделений ВСУ на огневых позициях
- РИА Новости
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях», — говорится в сводке военного ведомства.
Также сообщается, что поражены живая сила и техника в 104 районах.
Ранее Минобороны сообщило, что украинская армия предприняла неудачную попытку перейти в крупномасштабное наступление на Южно-Донецком направлении, за сутки потери ВСУ составили 300 человек.