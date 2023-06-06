Российская армия предотвратила попытку ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях

Российские войска предотвратили попытки ВСУ атаковать сразу на нескольких направлениях, заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинская армия предприняла попытки наступательных действий в районах населённых пунктов Новодаровка, Левадное, а также совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого.

«По противнику было нанесено комплексное огневое поражение... Противник был остановлен, поставленных задач не добился. Атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли существенный урон», — добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили 1,5 тыс. солдат ВСУ и восемь танков Leopard на Южно-Донецком направлении при попытке противника атаковать.

В Министерстве обороны Украины признали, что украинская армия пытается вести наступательные действия на некоторых направлениях фронта.