Показательное наступление: в Польше заявили о поставках Киеву истребителей F-16 в течение двух-трёх месяцев

Киевский режим сможет получить американские истребители четвёртого поколения F-16 через два или три месяца, заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. По его словам, подготовка украинских пилотов на F-16 «продолжается уже давно», и они «почти готовы» использовать эти истребители в бою. Ранее киевские власти признали отсутствие на Украине необходимой инфраструктуры для эксплуатации F-16 и наличие технических проблем для их получения. Опрошенные RT эксперты назвали высказывания генерала Скшипчака «неправдоподобными прогнозами». По словам аналитиков, у Киева нет для этого необходимых ресурсов и через два-три месяца их тоже не будет.

Киев получит американские истребители четвёртого поколения F-16 через два-три месяца, заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству «Укринформ».

«Подготовка украинских пилотов продолжается уже давно, поскольку обучение пилота на F-16 должно проходить в течение двух лет. Думаю, что Украина находится на этапе, когда украинские пилоты почти готовы использовать F-16 в бою. Сейчас же должно быть только принято решение: из каких стран будут самолёты. У США есть много истребителей этого типа в пустыне в Аризоне, и они могут их передать. По моему мнению, через два-три месяца у Украины будут самолёты F-16, поскольку украинские пилоты, без сомнения, уже готовы их эксплуатировать», — заявил Скшипчак.

Вместе с тем, по его словам, если Киеву передадут ещё и самолёты F-18, о чём уже появилась информация в западных СМИ, важно, чтобы украинские пилоты были готовы их обслуживать «и чтобы эти самолёты имели новейшее вооружение».

При этом Скшипчак отметил, что ВСУ не стоит ждать получения западных истребителей для начала «решающего контрнаступления».

«Украинская армия уже готова и может осуществлять операции на той технике, которую получила. Украина получила МиГи-29 и справится на первом этапе контрнаступления. Очень важно понимать: НАТО и страны Запада, которые поддерживают Украину, поверили Киеву. Президент (Украины Владимир. — RT) Зеленский пообещал, что будет бить российскую армию, а сейчас настало время это показать. Перед саммитом НАТО должно произойти что-то, что покажет, что Украина достойна доверия», — утверждает польский генерал.

В свою очередь, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила в интервью газете Bild, что Германия может предложить аэродромы для обучения украинских пилотов на F-16.

«F-16 никогда не было в нашем ассортименте, но мы можем предложить использовать аэропорты в Германии в качестве транспортного узла или обеспечить базовое обучение для пилотов, которые до этого летали только на МиГах. Глубоким обучением использованию F-16 должны заниматься страны, которые летают на этой платформе», — отметила она.

Напомним, 6 июня Зеленский заявил журналистам, что ряд стран подтвердили готовность предоставить киевскому режиму истребители F-16.

«Партнёры знают, сколько самолётов нам нужно. Я уже получил от некоторых наших европейских партнёров понимание количества — оно мощное. Я очень рад той информации, которую получил от некоторых стран. Просто у меня был такой день счастья. Это было серьёзное, мощное предложение», — сказал Зеленский.

При этом он признал, что для этих истребителей на Украине нет инфраструктуры, однако её подготовку Киев якобы начнёт после окончательного решения стран-партнёров о поставках.

«Это небыстро. Есть понимание, что делать. Командующий (Воздушными силами Вооружённых Сил Украины. — RT) Николай Олещук понимает, где делать, что делать, в каком количестве», — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский

AP

© Ukrainian Presidential Press Office

Как заявил в эфире программы «Завтрак с 1+1» глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, для получения F-16 Киеву осталось решить «технические моменты». По его словам, военные уже работают над тем, чтобы «всё организовать», однако это «непростой процесс».

Разность позиций

Напомним, в конце мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для укрепления ВСУ Киеву необходимо 120 западных истребителей, большая часть которых — F-16. Он также предложил создать международную коалицию по поставкам самолётов «с базовыми моделями F-16, Eurofighter и Gripen». Отвечая на вопрос о сроках передачи F-16 на Украину, Резников объявил о желании Киева получить первые истребители «к концу года». При этом министр признал, что тренировки пилотов на этих самолётах займут «от четырёх до шести месяцев». Помимо этого, ВСУ необходимо будет подготовить обслуживающий персонал, включая инженеров, техников и механиков, пояснил Резников.

Ранее США объявили о начале обучения украинских лётчиков навыкам пилотирования на истребителях четвёртого поколения, включая F-16. Кроме того, как уточнили в Вашингтоне, в ближайшие месяцы американская сторона обсудит с союзниками, какие страны передадут эти самолёты Киеву.

Пентагон

AP

В российском посольстве в Вашингтоне осудили подготовку Соединённых Штатов к передаче киевскому режиму F-16. Отвечая на вопросы журналистов, посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что такие шаги Вашингтона «в очередной раз наглядно демонстрируют, что США никогда не были заинтересованы в мире, а решение о проведении специальной военной операции было абсолютно верным».

«Однако каждому специалисту известно, что на Украине отсутствует инфраструктура для эксплуатации F-16, да и необходимого числа пилотов, обслуживающего персонала тоже нет», — отметил Антонов.

Попытка ускорить процесс

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов назвал высказывания польского генерала Скшипчака «неправдоподобными прогнозами».

«Подобными заявлениями в Польше хотят ускорить процесс передачи Киеву этих самолётов. Однако там будто бы закрывают глаза на то, что на Украине ещё не создана для этого инфраструктура. Те аэродромы, которые остались у Киева, либо непригодны по техническим характеристикам, либо в значительной степени повреждены в ходе проведения Россией СВО. В связи с этим возникает вопрос об организации обслуживания западных истребителей, включая F-16, а также логистике. Не говоря уже о том, что у Киева просто нет в достаточном количестве обученных людей, которые смогли бы как минимум летать на этих истребителях и их ремонтировать», — заявил Семибратов в беседе с RT.

По его словам, версия польского генерала о том, что военнослужащих ВСУ якобы уже давно готовят к полётам на F-16, хоть и имеет право на существование, но всё же не объясняет, как Украина решит проблему отсутствия инфраструктуры для этих истребителей в короткие сроки.

«Существует также версия, что эти самолёты будут постоянно базироваться на территории стран НАТО, например, Польши, откуда они будут взлетать и садиться на одном из подготовленных к тому времени украинских аэродромов. Таким образом, если следовать этой логике, для эффективного использования самолётов F-16 киевскому режиму в той или иной степени придётся использовать натовскую военную инфраструктуру. А это уже будет означать фактически прямое начало военного конфликта между Россией и НАТО», — сказал Семибратов.

Впрочем, аналитик сомневается, что подобный сценарий будет осуществлён, поскольку США, занимающие главенствующую роль в НАТО, «отдают себе отчёт о последствиях такого шага».

«Нужно понимать, что Вашингтон — не камикадзе, однако пока он делает всё, для того чтобы эскалировать ситуацию до максимально возможного уровня», — пояснил эксперт.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин также назвал нереалистичными прогнозы польского генерала.

«На один истребитель приходится около 90 человек обслуживающего персонала. Также потребуются запчасти и многое, многое другое, чтобы поддерживать те же F-16 в рабочем состоянии. Всего этого на Украине сейчас нет и через два-три месяца тоже не будет», — подчеркнул аналитик в разговоре с RT.

По мнению Подберёзкина, даже если киевский режим при поддержке Запада сможет создать все условия для получения десятков западных истребителей четвёртого поколения, включая F-16, это будет «отнюдь не панацея для ВСУ».

«Это не такие уж и новые машины — им около 40 лет. И они не лучше украинских МиГ-29, которые планомерно уничтожали и уничтожают ВС РФ. Американские F-16 вполне успешно могут сбиваться российскими Су-35 и МиГ-35, а также средствами ПВО России, которые как раз для этого создавались и могут крайне эффективно вести огонь против таких самолётов», — заключил эксперт.