«Киеву нужно отвлечь внимание от неудач»: эксперты — о возможных последствиях диверсии киевского режима на Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС обернётся негативными последствиями для нескольких десятков тысяч человек. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В результате многочисленных ударов украинских боевиков был разрушены верхние строения станции, что вызвало неконтролируемый сброс воды. RT обсудил с экспертами экологические и техногенные последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС, а также возможный военный умысел киевского режима.

В результате украинского удара по плотине Каховской ГЭС произошёл нерегулируемый сброс больших масс воды. Станция полностью ушла под воду, часть территории Херсонской области, включая Новую Каховку, оказалась в зоне подтопления.

В Кремле заявили, что разрушение Каховской ГЭС обернётся последствиями для нескольких десятков тысяч жителей региона. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил действия киевского режима отсутствием успехов на полях сражений.

«Судя по всему, связана эта диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, украинские вооружённые силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлёбываются», — сказал Песков.

Как заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, целью теракта ВСУ была переброска подразделений и техники с Херсонского направления в другой район наступательных действий. Сейчас, по словам главы военного ведомства России, украинские формирования строят укрепления на правом берегу.

«С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привёл к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжёлые и долговременные экологические последствия», — сказал Шойгу.

В данный момент в Херсонской области действует режим чрезвычайной ситуации, осуществляется эвакуация мирного населения левого берега Днепра. Как сообщают в МЧС, после диверсии киевского режима вода будет прибывать ещё в течение трёх дней, потом пойдёт на спад.

Также по теме «Вода поднялась на 10 м»: в результате ударов ВСУ разрушились задвижки на Каховской ГЭС В ночь на 6 июня в результате многочисленных ударов ВСУ по Каховской ГЭС, которые, предположительно, осуществлялись из РСЗО «Ольха»,...

По словам главы Новокаховской городской администрации Владимира Леонтьева, частичное обрушение плотины произошло вследствие многочисленных ударов ВСУ. В частности, в ночь на 6 июня противник повредил верхние строения, где находятся задвижки, регулирующие сброс воды.

Как известно, Каховская ГЭС была одним из источников подачи воды в бассейны Запорожской АЭС, которая находится выше по течению Днепра. В настоящий момент все энергоблоки атомной станции остановлены. Оснований для беспокойства нет, заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Разрушения плотины Каховской ГЭС произошли, предположительно, после удара дальнобойной РСЗО «Ольха» —украинского варианта советской системы «Смерч».

Киевский режим отрицает свою ответственность за подрыв плотины Каховской ГЭС и обвиняет в происшествии Россию. Президент Украины Владимир Зеленский провёл экстренное заседание СНБО, на котором он сообщил о подтоплении 80 населённых пунктов и эвакуации гражданского населения.

RT обсудил с экспертами гуманитарные, техногенные и политические последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, а также то, как диверсия может повлиять на военную обстановку в Херсонской области.

— Насколько масштабным может быть затопление и чем разрушение Каховской ГЭС угрожает людям Херсонской области? Как этот теракт может повлиять на безопасность ЗАЭС?

Действительный член Российской академии естественных наук, доктор технических наук Владимир Тетельмин:

— Ударом по плотине Каховской ГЭС Киев создал большие неприятности не только левому, но и более высокому правому берегу. Это очень серьёзный прецедент. В ближайшие двое-трое суток Каховское водохранилище будет опорожняться, и разливающаяся вода доставит много бедствий гражданскому населению на обоих берегах.

Логика режима Зеленского заключается в том, чтобы испортить жизнь жителям подконтрольных России территорий, не считаясь со страданиями своих же людей на правом берегу.

С большими проблемами неизбежно столкнётся и Запорожская атомная станция. На ней работает шесть ядерных агрегатов, которые охлаждаются, в частности, и водами Каховского водохранилища. Если воды будет критически не хватать, то они могут взорваться, как на Чернобыльской АЭС. Останавливать охлаждение на ЗАЭС нельзя. Но этот процесс невозможен без стабильного поступления воды.

Впрочем, у ЗАЭС есть резервная система охлаждения. Думаю, что она как раз и заработает, потому что в «Росатоме» наверняка осознавали высокий риск вывода из строя Каховской ГЭС и иных опаснейших диверсий со стороны киевского режима.

На данный момент непонятно, пострадает ли Северо-Крымский канал и как сложится ситуация с поставкой воды в Крым. Уровень воды в канале упадёт, но, скорее всего, здесь всё обойдётся и днепровская вода продолжит поступать на полуостров.

Худшим сценарием могло бы стать разрушение грунтовой части плотины Каховской ГЭС. В таком случае опорожнилось бы практически всё Каховское водохранилище, что привело бы к более масштабному затоплению, очень тяжёлым последствиям для ЗАЭС и Северо-Крымского канала.

А так украинской диверсией были уничтожены верхние бетонные конструкции — это было не слишком сложно сделать обычными средствами поражения. В настоящее время можно ожидать, что Каховское водохранилище осушится наполовину. Это не будет катастрофой, но гуманитарные последствия затопления прибрежных территорий будут тяжёлыми.

В результате обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ была повреждена Каховская ГЭС

— Теракту на Каховской ГЭС будет посвящено заседание Совбеза ООН. Какие могут быть политические последствия данного преступления?

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин:

— Такого рода действия в рамках международного гуманитарного права могут расцениваться как военное преступление. Нанесён ущерб гражданской инфраструктуре, гражданскому населению. Конечно, некоторые страны сейчас постараются возложить вину на Россию.

Диверсия на Каховской ГЭС — это грубое нарушение международного гуманитарного права, которое заслуживает рассмотрения на самых высоких международных площадках. Необходимо найти этих военных преступников.

Заседание Совбеза ООН необходимо, чтобы объяснить мировому сообществу, которое сейчас будут водить за нос, что это не российская акция, что ГЭС подорвали ВСУ с целью провокации.

Также по теме «Доделать своё дело до конца»: в России заявили о продолжении СВО на фоне возможных поставок Киеву дальнобойных ракет Открытая странами Запада дискуссия о поставках Киеву ракет дальностью 500 км и выше приведёт к очередному витку в спирали нагнетания...

Однако можно не сомневаться, что США займут позицию Украины и обвинят в подрыве Россию. Любое российское предложение в Совбезе, скорее всего, будет заблокировано, но важно, что нашу позицию услышат. Это будет ещё одним доказательством того, что Украина готова совершать преступления в отношении русскоговорящего населения своей страны.

— Был ли какой-то военный смысл в ударе по Каховской ГЭС? Как диверсия может повлиять на военную обстановку в Херсонской области?

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Лично я особого военного смысла не вижу, ни для нас, ни для украинцев. Днепр был и остаётся важным рубежом. Для нас — оборонительным, для Киева — естественной преградой для наступления. В результате разлива Днепра эта преграда стала шире.

Логичнее говорить о политической подоплёке произошедшего, потому что в случившемся, естественно, будут обвинять Россию. Кроме того, режим Зеленского давно пытается воспрепятствовать нормальной работе ядерных реакторов Запорожской АЭС.

Полковник в отставке Виктор Литовкин:

— Не имея возможности отбить левобережные территории, киевские террористы действовали по принципу «не доставайся ты никому». По такому принципу уничтожаются и населённые пункты Донбасса, да и в принципе всё русское, всё, что принадлежит России. На Каховской ГЭС Киев совершил очередной теракт, направленный прежде всего против гражданского населения.

Уровень воды в скором времени упадёт. Насколько он упадёт, сказать сложно. Вместе с тем очевидно, что Днепр станет в этом месте шире. Его будет труднее форсировать обеим сторонам.

Уровень воды в Северо-Крымском канале упал после прорыва Каховской ГЭС

Возможно, умысел бандеровцев состоял в том, чтобы затруднить именно наше возможное наступление с переправой через Днепр. Собственно, об этом говорил Шойгу. Разлив Днепра был необходим для того, чтобы Киев смог отвести часть войска с Херсонского направления и перебросить их на другое.

Если говорить о ближайшей перспективе, то наступать намереваются именно ВСУ. По крайней мере, об этом публично заявляется. Поэтому себе задачу ВСУ точно не облегчили. Даже если допустить сильное обмеление Каховского водохранилища, то техника украинских боевиков просто завязнет в густом толстом иле. Массово форсировать Днепр у них всё равно не получится.

К тому же весь Днепр находится под нашим огневым контролем и наши укрепления, насколько можно судить из имеющихся данных, не пострадали. Напомню, что на левом берегу мы создали несколько рубежей обороны. Российские укрепления и воинские части непосредственно у Днепра не находятся.

Был ли какой-то умысел у Киева навредить Крыму? Может, это так. Но вряд ли для водоснабжения Крыма есть серьёзная угроза. Уровень воды в Северо-Крымском канале снизился, но ситуация, как говорят специалисты, должна стабилизироваться. Я сам сейчас нахожусь на полуострове. Все водохранилища заполнены. Паники никакой нет.

Главная цель украинской диверсии, как мне представляется, — это попытка создать невыносимые условия для мирного населения и для работы ЗАЭС.

Военный обозреватель Александр Хроленко:

— С большой вероятностью киевский режим пытается этой диверсией спасти для себя ситуацию на фоне неудачного контрнаступления. Ожидания от него были очень завышенными, вплоть до вторжения в Крым. В начале этого месяца боевики попробовали прорвать фронт на Южно-Донецком направлении, но понесли тяжёлые потери.

Киеву сейчас необходимо отвлечь внимание от этих неудач, найти для Запада новые аргументы для продолжения финансирования и военной поддержки.

Для этого Киев пытается спровоцировать трагедию мирового масштаба. Расчёт делается на то, что после потери Каховской ГЭС не сможет нормально и безопасно функционировать Запорожская АЭС. В этом, как вы понимаете, тоже будет «виновата» Россия. Последствия таких преступных действий режим Зеленского совершенно не интересуют.

Надеюсь, что катастрофы всё-таки не произойдёт. Вода скоро начнёт уходить, и ситуация стабилизируется.

Однако проблемой может стать сужение Днепра вверх по течению, я имею в виду в районе Энергодара, где находится ЗАЭС. Я боюсь, что Киев может попытаться, как это уже не раз было, вновь форсировать Днепр на этом участке с целью захвата Энергодара и атомной станции.

Иного военного смысла в диверсии на Каховской ГЭС я не вижу. Но, я уверен, что наши военные это понимают и тщательно присматривают за данным направлением. На всём левом берегу у России создана очень мощная эшелонированная оборонительная линия. Думаю, что попытки ВСУ закрепиться в районе Энергодара и других городов будут неудачными.