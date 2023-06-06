Песков: диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов ВСУ

Диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов в ходе наступления украинских войск, оно захлёбывается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Судя по всему, связана эта диверсия и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, украинские вооружённые силы не добиваются поставленных целей. Эти наступательные действия захлёбываются», — сказал представитель Кремля.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, из-за чего вода из Каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

Как сообщили RT в оперативных службах Херсонской области, удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха».