Оперативные службы: ВСУ ударили по Каховской ГЭС из РСЗО «Ольха»

Удар по Каховской ГЭС ночью наносили, предположительно, из РСЗО «Ольха».

Об этом сообщили RT в оперативных службах Херсонской области.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела ВСУ получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело к разрушению трёх пролётов станции под давлением воды.

«Удар предположительно наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2)», — говорится в сообщении.

Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения Каховской ГЭС серьёзные, восстановление потребует «такого же строительства».

В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.