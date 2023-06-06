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Оперативные службы: ВСУ ударили по Каховской ГЭС из РСЗО «Ольха»

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Удар по Каховской ГЭС ночью наносили, предположительно, из РСЗО «Ольха».
Оперативные службы: ВСУ ударили по Каховской ГЭС из РСЗО «Ольха»
  • РИА Новости

Об этом сообщили RT в оперативных службах Херсонской области.

В ведомстве отметили, что в результате обстрела ВСУ получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело к разрушению трёх пролётов станции под давлением воды.

«Удар предположительно наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2)», — говорится в сообщении.

Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что масштабы разрушения Каховской ГЭС серьёзные, восстановление потребует «такого же строительства».

В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.

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