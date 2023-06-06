Леонтьев: около 300 домов могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС

Порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах могут попасть в зону подтопления после прорыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщил глава Новокаховской городской администрации Владимир Леонтьев.

«В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке», — рассказал он.

Леонтьев сообщил, что сейчас осуществляются мероприятия на случай временной эвакуации части людей.

Ранее Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС в результате многочисленных ударов по станции около 02:00.

После повреждения Каховской ГЭС уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 м.