Власти Новой Каховки подтвердили повреждение верхней части Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

По его словам, в результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

«Сейчас вода поднялась до уровня где-то не доходя до Днепровского проспекта. В эвакуации пока нет потребности, но мы находимся на рабочих местах и готовимся к самым плохим последствиям», — добавил Леонтьев.

Ранее мэр Новой Каховки опроверг слухи о подрыве Каховской ГЭС в комментарии РИА Новости.

До этого власти сообщили об учащении обстрелов со стороны ВСУ.

4 июня из-за обстрелов со стороны Украины в ряде населённых пунктов Херсонской области было прервано электроснабжение.