Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мэр Новой Каховки опроверг информацию о подрыве Каховской ГЭС

Короткая ссылка
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг слухи о подрыве Каховской ГЭС.

«Это бред! Всё нормально, везде всё нормально, я только что связывался по рации. Везде всё нормально по городу, всё тихо и спокойно», — сказал он РИА Новости.

Ранее власти сообщили об учащении обстрелов со стороны ВСУ.

4 июня из-за обстрелов со стороны Украины в ряде населённых пунктов Херсонской области было прервано электроснабжение.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении возобновились активные боевые действия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить