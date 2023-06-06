Мэр Новой Каховки опроверг информацию о подрыве Каховской ГЭС
«Это бред! Всё нормально, везде всё нормально, я только что связывался по рации. Везде всё нормально по городу, всё тихо и спокойно», — сказал он РИА Новости.
Ранее власти сообщили об учащении обстрелов со стороны ВСУ.
4 июня из-за обстрелов со стороны Украины в ряде населённых пунктов Херсонской области было прервано электроснабжение.
Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении возобновились активные боевые действия.