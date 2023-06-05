Рогов заявил о возобновлении боевых действий в районе Времевского выступа
- РИА Новости
Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сегодня с самого раннего утра возобновились активные боевые действия в районе Времевского выступа», — написал он в Telegram.
Рогов уточнил, что ВСУ атаковали большими силами, чем накануне.
Ранее в Минобороны России рассказали о попытке крупномасштабного наступления ВСУ утром 4 июня.
Как сообщалось, в бой были введены 23-я и 31-я механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений.