Власти Новой Каховки сообщили об учащении обстрелов со стороны ВСУ

ВСУ за сутки увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки в Херсонской области.

Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

«Ночь была «жаркой», утро «горячим», но сейчас спокойно пока. У нас пока этого (наступления ВСУ. — RT) не чувствуется и не проявляется никаким образом, кроме обстрелов, которые чуть участились», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что 4 июня из-за обстрелов со стороны Украины в ряде населённых пунктов Херсонской области было прервано электроснабжение.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении возобновились активные боевые действия.