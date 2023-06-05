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Власти Новой Каховки сообщили об учащении обстрелов со стороны ВСУ

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ВСУ за сутки увеличили интенсивность обстрелов Новой Каховки в Херсонской области.
Власти Новой Каховки сообщили об учащении обстрелов со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.

«Ночь была «жаркой», утро «горячим», но сейчас спокойно пока. У нас пока этого (наступления ВСУ. — RT) не чувствуется и не проявляется никаким образом, кроме обстрелов, которые чуть участились», — цитирует его ТАСС.

Он уточнил, что 4 июня из-за обстрелов со стороны Украины в ряде населённых пунктов Херсонской области было прервано электроснабжение.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в районе Времевского выступа на Запорожском направлении возобновились активные боевые действия.

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