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Глава Новой Каховки: масштабы разрушения Каховской ГЭС серьёзные

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Масштабы разрушения Каховской ГЭС серьёзные, восстановление потребует «такого же строительства», сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Масштабы разрушения очень серьёзные... сейчас нельзя сказать, что это очень легко будет восстановить. По-видимому, это потребует точно такого же строительства Каховской ГЭС как в 1950–1956 годах, только уже в 2023–2024 году», — сказал он в эфире «Соловьёв Live», его слова приводит ТАСС.

Ранее Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.

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