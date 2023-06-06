Глава Новой Каховки: масштабы разрушения Каховской ГЭС серьёзные

Масштабы разрушения Каховской ГЭС серьёзные, восстановление потребует «такого же строительства», сообщил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Масштабы разрушения очень серьёзные... сейчас нельзя сказать, что это очень легко будет восстановить. По-видимому, это потребует точно такого же строительства Каховской ГЭС как в 1950–1956 годах, только уже в 2023–2024 году», — сказал он в эфире «Соловьёв Live», его слова приводит ТАСС.

Ранее Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

В зону подтопления могут попасть около 300 домов, находящихся ниже по течению, в Днепрянах и Корсунке.