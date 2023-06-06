«Противник намерен перебросить подразделения»: Шойгу назвал терактом подрыв киевским режимом сооружений Каховской ГЭС

Подорвав Каховскую ГЭС, киевский режим совершил очередное террористическое преступление, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, целью диверсионно-террористического акта украинской стороны является переброска подразделений и техники ВСУ с Херсонского направления в район наступательных действий. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что диверсия Киева на Каховской ГЭС связана с отсутствием успехов ВСУ в ходе наступления.

В ночь на 6 июня киевский режим совершил очередное террористическое преступление, подорвав сооружения Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий Херсонской области, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также назвал предполагаемую цель действий украинской стороны.

«Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении», — сказал Шойгу.

При этом он отметил, что киевский режим приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций.

«С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии киевский режим осуществил диверсионный, а по сути — террористический акт, который привёл к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжёлые и долговременные экологические последствия», — добавил российский министр.

Также имеются данные, что значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведёт к ещё большему затоплению территорий, сказал министр. «Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии», — подчеркнул Шойгу.

Уголовное дело по статье «Теракт»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту разрушения плотины Каховской ГЭС в результате преступных действий со стороны вооружённых формирований Украины, которые привели к затоплению населённых пунктов Херсонской области.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору и повлёкший причинение значительного имущественного ущерба и наступление иных тяжких последствий»)», — говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства установят обстоятельства произошедшего и размер причинённого региону ущерба: «Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка».

Кроме того, Генеральная прокуратура России поручила прокурорам региона взять на контроль защиту прав жителей Херсонской области. Также контролируется организация эвакуации с территорий, попавших в зону затопления.

Наряду с этим в администрации Херсонской области сообщили подробности организованной эвакуации жителей из пострадавших прибрежных населённых пунктов. Там работают спасатели МЧС, сотрудники администраций и военные.

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«На 12:30 по поручению Владимира Сальдо для организации эвакуации жителей из пострадавших от подтопления населённых пунктов в Новую Каховку, Алёшки и Голую Пристань направлено 53 автобуса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на безопасном отдалении от мест разлива реки создаются пункты временного размещения с горячим питанием для всех эвакуированных жителей.

«Преднамеренная диверсия»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале напомнила, что Россия ещё прошлой осенью предупреждала ООН о планах Киева разрушить Каховскую ГЭС. В качестве подтверждения она опубликовала письмо постпреда России при ООН Василия Небензи на имя Генсека Антониу Гутерреша.

«Вопрос к Генсекретарю ООН: что было сделано?» — спросила Захарова.

При этом в декабре генерал-майор украинских войск Андрей Ковальчук в разговоре с американским изданием The Washington Post сообщал, что киевский режим рассматривает возможность повреждения Каховской ГЭС, чтобы повысить уровень воды в Днепре.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя разрушение плотины Каховской ГЭС, заявил, что речь идёт о «преднамеренной диверсии» украинской стороны, которая была спланирована и «осуществлена по приказу киевского режима». По его словам, произошедшее может повлечь очень тяжёлые последствия для нескольких десятков тысяч жителей Херсонской области.

Он также сообщил, что Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других служб о происходящем вокруг Каховской ГЭС.

«Судя по всему, связана эта диверсия также и с тем, что, начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооружённые силы не добиваются поставленных целей — эти наступательные действия захлёбываются», — добавил официальный представитель Кремля.