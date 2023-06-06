Власти Запорожской области не планируют вводить режим ЧС из-за ЧП на Каховской ГЭС

Власти Запорожской области не планируют вводить режим ЧС в Запорожской области в связи с ЧП на Каховской ГЭС. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

«На Запорожскую область это не окажет такого влияния, чтобы мы могли вводить чрезвычайное положение», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Также Балицкий сообщил, что уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается, что падение будет до 7 м.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьёзно снизился.