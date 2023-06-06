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Гендиректор МАГАТЭ Гросси: уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС серьёзно снизился

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьёзно снизился.
Гендиректор МАГАТЭ Гросси: уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС серьёзно снизился
  • Gettyimages.ru

«Дамба в Новой Каховке была серьёзно повреждена, в результате чего серьёзно снизился уровень воды в резервуаре, откуда поступала вода для охлаждения ЗАЭС», — цитирует его РИА Новости.

Как пишет ТАСС, он также отметил, что продолжительное отсутствие воды для охлаждения на Запорожской АЭС (ЗАЭС) нарушит работу аварийных дизельных генераторов.

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

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