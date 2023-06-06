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Балицкий: уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м

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Уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м, ожидается, что падение будет до 7 м.
Балицкий: уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

«В настоящий момент уровень воды в районе атомной станции упал на 2,5 метра, но мы ожидаем, что падение будет ещё больше — метров до семи», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьёзно снизился.

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