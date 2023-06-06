Балицкий: уровень воды в районе Запорожской АЭС упал на 2,5 м
- РИА Новости
Об этом заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«В настоящий момент уровень воды в районе атомной станции упал на 2,5 метра, но мы ожидаем, что падение будет ещё больше — метров до семи», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».
Утром 6 июня глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения систем ЗАЭС серьёзно снизился.