«Вода поднялась на 10 м»: в результате ударов ВСУ разрушились задвижки на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня в результате многочисленных ударов ВСУ по Каховской ГЭС, которые, предположительно, осуществлялись из РСЗО «Ольха», были разрушены задвижки на станции. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению, заявил глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев. По его словам, на данный момент подъём воды составил 10 м, максимально уровень может подняться до 12 м. В зоне подтопления находятся 14 населённых пунктов, в которых проживают более 22 тыс. человек.

В ночь на 6 июня в результате ударов ВСУ были разрушены задвижки на Каховской ГЭС, что привело к прорыву воды.

«Преступный киевский режим ночью обстрелял Каховскую ГЭС, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем к разрушению трёх её пролётов под давлением воды. Удар, предположительно, наносился из РСЗО «Ольха» (РС-2). Это уже не первый случай проведения таких террористических актов укронацистским режимом. Недавним примером служит подрыв пролёта Крымского моста», — говорится в сообщении экстренных служб.

В свою очередь, глава администрации города Новая Каховка Владимир Леонтьев назвал произошедшее «серьёзнейшим террористическим актом» со стороны Украины.

«Около двух часов ночи был осуществлён ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС, которые разрушили шандоры, это так называются в простонародье задвижки. В результате вода из Каховского водохранилища неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению», — указал он.

Позднее Леонтьев сообщил, что в городе осуществляется эвакуация людей из прибрежных подтопленных зон: «Паники в городе нет. Вода на настоящий момент поднялась на 10 м, продолжается подмыв дамбы. Максимальный подъём воды может быть 12 м».

В результате обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ была повреждена Каховская ГЭС

Всего в зону подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС попадают 14 населённых пунктов, в которых проживают свыше 22 тыс. человек, сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. По его словам, речь идёт о Днепрянах, Корсунке, Крынках, Казачьих Лагерях, Песчановке, Алёшках, Солонцах, Кардашинке, Коханах, Малой Кардашинке, Голой Пристани, Белогрудове, Старой Збурьевке, Забарине и островах на Днепре.

«Главами муниципальных образований организовано информирование населения, подготовлены автобусы и места размещения людей, если потребуется эвакуировать жителей прибрежных домов», — указал он в своём Telegram-канале.

Наряду с этим начал работу оперативный штаб под руководством врио главы региона Владимира Сальдо.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с RT напомнил, что правый берег Днепра, контролируемый киевским режимом, значительно выше, чем левый.

«Идея была очень простая: затопить наши огневые позиции, населённые пункты для того, чтобы мы занимались эвакуацией, а не обороной левого берега Днепра», — сказал он.

Последствия для других регионов

Угрозы подтопления в Крыму нет, сообщил глава полуострова Сергей Аксёнов. При этом, по его словам, существует риск обмеления Северо-Крымского канала.

«Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски», — написал он в Telegram.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что частичное разрушение Каховской ГЭС на водоснабжении города никак не скажется.

«Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», — подчеркнул он.

Развожаев также призвал доверять только официальным источникам информации, поскольку в связи со сложившейся ситуацией украинские паблики в своих «лучших» традициях будут пытаться сеять ложь и панику.

Уровень воды в Северо-Крымском канале значительно упал после прорыва Каховской ГЭС

Ситуацию на Каховской ГЭС также прокомментировали на Запорожской АЭС. По словам директора станции Юрия Черничука, обстановка на объекте контролируется персоналом ЗАЭС.

«Вода, охлаждающая бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, — это замкнутый контур, который не имеет контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища. Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками», — приводит его слова пресс-служба Росатома.

В свою очередь, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» указал, что на Запорожской АЭС готовы к любым действиям ВСУ. По его словам, силы Росгвардии, осуществляющие охрану физического периметра станции, находятся в состоянии максимальной функциональности.

«Перефразируя известную фразу медиков — они говорят: «Состояние стабильно тяжёлое», — я бы определил ситуацию как стабильно напряжённую. Мы фиксируем концентрацию и живой силы, и техники по ту сторону Днепра. Да, идёт такая демонстрация наращивания силы», — цитирует его РИА Новости.