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Леонтьев: украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку

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Украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку Херсонской области.
Леонтьев: украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку
  • РИА Новости

Об этом заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Обстрелы продолжаются. Пока в городе есть и электричество, и связь», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в Новой Каховке работает оперативный штаб.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.

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