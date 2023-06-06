Леонтьев: украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку

Украинские военные продолжают обстреливать Новую Каховку Херсонской области.

Об этом заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

«Обстрелы продолжаются. Пока в городе есть и электричество, и связь», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в Новой Каховке работает оперативный штаб.

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.