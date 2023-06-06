Власти Новой Каховки заявили, что ремонт Каховской ГЭС в настоящий момент невозможен

Ремонт Каховской ГЭС в настоящее время невозможен, не исключено, что её придётся отстраивать заново. Об этом заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

«Очевидно, что ремонт ГЭС сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, её предстоит отстраивать заново после нашей победы», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.