Власти Новой Каховки заявили, что ремонт Каховской ГЭС в настоящий момент невозможен
- РИА Новости
«Очевидно, что ремонт ГЭС сейчас невозможен. Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, её предстоит отстраивать заново после нашей победы», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Утром 6 июня Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.
В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.