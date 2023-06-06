Сальдо: атакой на ГЭС ВСУ решили ударить по продовольственной безопасности региона

ВСУ решили нанести удар по продовольственной безопасности Херсонской области, атаковав ГЭС.

Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Киевский режим решил нанести удар по продовольственной безопасности Херсонщины и отвлечь внимание от своих ужасных неудач в так называемом «контрнаступлении», — написал он в Telegram.

Сальдо выразил уверенность, что попытки ВСУ обречены на провал.

Утром 6 июня глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил о повреждении верхней части Каховской ГЭС.

В результате многочисленных ударов по станции около 02:00 были разрушены задвижки, в результате чего вода из каховского водохранилища поднялась и стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению.