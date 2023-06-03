В районе Северска: военные группировки «Юг» заявили об авиаударе по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ

Авиация группировки ВС РФ «Юг» поразила командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Северска, заявили в пресс-центре группировки. Наряду с этим артиллерия и подразделения специального назначения уничтожили взводные опорные пункты противника. Военные группировки «Центр» также заявили об авиационных и бомбовых ударах по живой силе и огневым средствам ВСУ.

Сводки группировок войск

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что авиация нанесла ракетные и бомбовые удары по сосредоточению живой силы, огневых средств и шести опорным пунктам украинских военных на Краснолиманском направлении. По его словам, в ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы вскрыли и подавили позиции ствольной артиллерии и миномётов противника. Расчёты зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» тем временем поразили беспилотники ВСУ в районе Макеевки и Кременной.

Наряду с этим силы и средства разведки вскрыли перемещения подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. В результате удара артиллерии противник понёс значительные потери, отметил Савчук.

По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Вадима Астафьева, авиация поразила один из командных пунктов ВСУ.

«Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск», — сказал он.

Кроме того, артиллерия группировки уничтожила взводные опорные пункты противника в районе населённых пунктов Богдановка и Котельники.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев

Наряду с этим расчёты самоходных миномётов «Тюльпан» и «Пион» поразили огневые позиции подразделений ВСУ в районе н. п. Спорное, а также железнодорожную станцию разгрузки в Курахове.

Помимо этого, артиллеристы Южного военного округа уничтожили склады боеприпасов противника в районах н. п. Уманское и Победа.

По словам Астафьева, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-20 на огневой позиции в районе посёлка Желанное Второе, две боевые бронированные машины противника, станция радиоэлектронной борьбы и автомобиль-пикап.

Кроме того, подразделения специального назначения группировки «Юг» уничтожили опорный пункт и четыре группы пехоты противника.

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Также сообщается, что российские военные уничтожили в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-30. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона, это произошло в результате нанесённого ночью артиллерийского удара. ВСУ также потеряли пять человек убитыми, троих ранили.

Обстрелы городов ДНР

За минувшие сутки территория ДНР была 62 раза обстреляна украинскими вооружёнными формированиями, которые применили 492 единицы различных боеприпасов, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

При обстрелах противник применил реактивные системы залпового огня и артиллерию калибра 152 и 155 мм. Под огнём оказались несколько районов Донецка, а также такие населённые пункты, как Макеевка, Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Александровка и Новопетриковка.

В результате действий ВСУ за сутки погибли три мирных жителя. Ещё семь человек, в том числе ребёнок 2019 года рождения, получили ранения различной степени тяжести. Наряду с этим повреждено 26 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Российские военные — об ударах ВСУ по санитарным автомобилям

Российские военнослужащие рассказали, что санитарные машины, занимающиеся эвакуацией раненых, часто оказываются под ударами ВСУ.

Как заявил РИА Новости военный медик 200-й мотострелковой бригады с позывным Вивальди, противник не жалеет ни боеприпасов, ни сил и бьёт по машине, даже если видит обозначение с красным крестом. По словам военного, эвакуационные машины зачастую подъезжают на расстояние до 1 км от линии соприкосновения, где становятся целями для украинских дронов.

«Машина, которая ехала с точки эвакуации на дальнейший этап (по ней прилетел дрон-камикадзе, и были пострадавшие), — это была санитарная машина с красными крестами», — пояснил военный.