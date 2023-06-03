Спецназ ВС России уничтожил опорный пункт и четыре группы украинской пехоты

Подразделения спецназначения российской «Южной» группировки войск уничтожили опорный пункт и четыре группы украинской пехоты.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями специального назначения группировки уничтожены опорный пункт и четыре группы пехоты противника», — говорится в сообщении.

Астафьев также добавил, что рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-миллиметровая гаубица Д-20, две боевые бронированные машины, станция радиоэлектронной борьбы, а также пикап.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении российской авиацией украинского командного пункта в районе Северска.

Также сообщалось, что двое российских бойцов захватили опорник ВСУ и взяли в плен четырёх украинских военных.