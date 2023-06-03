Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Спецназ ВС России уничтожил опорный пункт и четыре группы украинской пехоты

Короткая ссылка
Подразделения спецназначения российской «Южной» группировки войск уничтожили опорный пункт и четыре группы украинской пехоты.

Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями специального назначения группировки уничтожены опорный пункт и четыре группы пехоты противника», — говорится в сообщении.

Астафьев также добавил, что рамках контрбатарейной борьбы были уничтожены 152-миллиметровая гаубица Д-20, две боевые бронированные машины, станция радиоэлектронной борьбы, а также пикап.

Ранее в Минобороны сообщили о поражении российской авиацией украинского командного пункта в районе Северска.

Также сообщалось, что двое российских бойцов захватили опорник ВСУ и взяли в плен четырёх украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить