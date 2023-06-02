Двое российских бойцов захватили опорник ВСУ и взяли в плен четырёх украинских военных

Российские бойцы из группировки войск «Юг» на Марьинском направлении вдвоём захватили опорный пункт украинской армии и взяли в плен четырёх военных ВСУ. Об этом рассказал журналистам боец с позывным Лис.

По его словам, в составе взвода военные занимали позиции на Марьинском направлении, после чего им поступил приказ занять опорный пункт ВСУ, откуда вели постоянный огонь по позициям ВС России.

«Мы в составе двух бойцов выдвинулись. Было не совсем просто, бой длился порядка четырёх часов, и мы одновременно вели и переговоры, чтобы они сдались. Мы не совсем понимали, сколько их там», — цитирует военного РИА Новости.

После трёх часов ожесточённого боя Лис послал своего сослуживца Тэда за пополнением боекомплекта и сам продолжил удерживать захваченные позиции.

В какой-то момент украинские военные нанесли удар из пяти миномётов по опорному пункту, за который он вёл бой, потому что отбивавшие штурм украинские боевики вызвали огонь на себя, пишет агентство.

«В один момент один из них принял наше предложение сдаться. В итоге мы заняли позицию и взяли четырёх бойцов ВСУ в плен, после доложили командованию, что опорный пункт наш и украинские военные сдались, — они поняли, что другого варианта нет», — продолжил боец.

После этого за ними отправили боевую машину для транспортировки военнопленных.

Сейчас готовятся документы, чтобы представить обоих бойцов к награде, говорится в сообщении пресс-службы группировки «Юг».

В настоящее время подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступление на Марьинском тактическом направлении.