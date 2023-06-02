Минобороны: подразделения «Ахмата» продолжают наступление на Марьинском направлении
- РИА Новости
Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении», — заявил он.
1 июня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями при освобождении Марьинки.
По его словам, Марьинское направление сейчас в зоне ответственности чеченских подразделений.