Минобороны: подразделения «Ахмата» продолжают наступление на Марьинском направлении

Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступление на Марьинском тактическом направлении.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении», — заявил он.

1 июня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями при освобождении Марьинки.

По его словам, Марьинское направление сейчас в зоне ответственности чеченских подразделений.