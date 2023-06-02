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Минобороны: подразделения «Ахмата» продолжают наступление на Марьинском направлении

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Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступление на Марьинском тактическом направлении.
Минобороны: подразделения «Ахмата» продолжают наступление на Марьинском направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения отряда специального назначения «Ахмат» продолжают наступательные действия на Марьинском тактическом направлении», — заявил он.

1 июня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями при освобождении Марьинки.

По его словам, Марьинское направление сейчас в зоне ответственности чеченских подразделений.

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