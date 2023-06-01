Пушилин: будем взаимодействовать с чеченскими бойцами при освобождении Марьинки
По его словам, сейчас в зоне ответственности чеченских подразделений Марьинское направление.
Он отметил, что подразделения хорошо зарекомендовали себя во время спецоперации.
«Поэтому рассчитываем и, как всегда, будем тесно взаимодействовать», — цитирует РИА Новости Пушилина.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» передислоцировался на Донецкое направление и готовится к боевым действиям.