Пушилин: будем взаимодействовать с чеченскими бойцами при освобождении Марьинки

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о намерении тесно взаимодействовать с чеченскими подразделениями при освобождении Марьинки.

По его словам, сейчас в зоне ответственности чеченских подразделений Марьинское направление.

Он отметил, что подразделения хорошо зарекомендовали себя во время спецоперации.

«Поэтому рассчитываем и, как всегда, будем тесно взаимодействовать», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» передислоцировался на Донецкое направление и готовится к боевым действиям.