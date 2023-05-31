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МО России: штурмовые отряды «Ахмата» ведут успешное наступление на Марьинском направлении

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Штурмовые отряды спецназа «Ахмат» и 5-й мотострелковой бригады ведут успешные наступательные действия на Марьинском направлении.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат», — сказал он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что спецназ «Ахмат» передислоцировался на Донецкое направление и готовится к боевым действиям.

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