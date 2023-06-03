Минобороны: российская авиация поразила украинский командный пункт в районе Северска

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российская авиация поразила командный пункт ВСУ в районе Северска.

Об этом информирует РИА Новости.

«Нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск», — говорится в сообщении.

Астафьев добавил, что российской артиллерией были уничтожены взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении российскими войсками более 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.

Также поступала информация, что ВС России уничтожили за сутки на Донецком направлении более 50 украинских боевиков.