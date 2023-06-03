Минобороны: российская авиация поразила украинский командный пункт в районе Северска
Об этом информирует РИА Новости.
«Нанесено поражение по командному пункту 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Северск», — говорится в сообщении.
Астафьев добавил, что российской артиллерией были уничтожены взводные опорные пункты противника в районе Богдановки и Котельников.
Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении российскими войсками более 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.
Также поступала информация, что ВС России уничтожили за сутки на Донецком направлении более 50 украинских боевиков.