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Минобороны: ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.
Минобороны: ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

Он заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВС Украины в районах населённых пунктов Кузьмино ЛНР и Торское ДНР.

«Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», — сказал Конашенков.

1 июня Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.

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