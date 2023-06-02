Минобороны: ВС России уничтожили более 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные за сутки уничтожили более 60 военных ВСУ на Краснолиманском направлении.

Он заявил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВС Украины в районах населённых пунктов Кузьмино ЛНР и Торское ДНР.

«Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», две гаубицы Д-20 и одна «Мста-Б», — сказал Конашенков.

1 июня Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили до 80 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Гвоздика» ВС Украины на Краснолиманском направлении.