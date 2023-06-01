Минобороны: ВС России уничтожили до 80 военных на Краснолиманском направлении
- РИА Новости
Он заявил, что в районе населённого пункта Кременная ЛНР пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
«Потери противника за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20», — сказал он.
31 мая в российском Минобороны сообщили, что авиация и артиллерия группировки войск «Центр» за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 50 военных ВСУ.